Общество 03 сентября 2023, 11:19 Названа причина перебоев с топливом в некоторых регионах России Эксперт Баранов: перебои с топливом в регионах России вызвали логистика и цены

Читать 360tv в

Перебои с поставками топлива на автозаправочные станции в некоторых регионах России оказались вызваны перебоями в логистике и отсутствием разницы между розничными и оптовыми ценами. Об этом РИА «Новости» рассказал глава проектов группы «Петромаркет» Николай Баранов.

«Тут есть несколько причин. Одни из них связаны с логистикой, то есть перегруженностью железнодорожной инфраструктуры, после чего нарушились ритмичность и сроки поставок нефтепродуктов. Другие связаны с диспаритетом розничных и оптовых цен, который нарушил независимую разницу», — сказал он.

Реклама

Баранов отметил, что в совокупности эти причины отразились на отсутствии топлива на некоторых АЗС.

«Решить проблему с убыточностью автозаправок мог бы рост розничных цен на нефтепродукты или увеличение выплат по демпферу», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что бензин и дизель начали исчезать с заправок в Крыму, Калмыкии, Астраханской, Рязанской, Волгоградской и Саратовской областях.