17 июля 2023, 18:25
Прекращение зерновой сделки расстроило ООН
Генсек ООН Гутерриш заявил, что сожалеет об отказе России продлевать зерновую сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что сожалеет о решении России отказаться от продления зерновой сделки. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции по «черноморской инициативе».
Гутерриш признал, что у ООН были сведения о том, что определенные препятствия на пути экспорта Россией продовольствия и удобрений все это время сохранялись. Также он заявил, что из 32 миллионов метрических тонн продовольственных товаров только 725 тысяч тонн направили в рамках гуманитарной помощи в беднейшие районы мира для борьбы с голодом.
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«Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию „черноморской инициативы“, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря», — заявил Гутерриш.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о приостановке зерновой сделки. Россия отзовет гарантии безопасности судоходства, свернет гуманитарный коридор и восстановит режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря.
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