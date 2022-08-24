Захарова сравнила Трасс с персонажем комедии после слов о готовности применить ядерное оружие

Высказывание главы британского МИД Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие могло бы стать началом новой комедии об Остине Пауэрсе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это безупречное начало для новой серии „Остина Пауэрса“. Теперь роль „человека-загадки международного масштаба“ играет женщина», — пошутила российский дипломат.

Ранее глава МИД Лиз Трасс, которая участвует в гонке за пост премьер-министра Великобритании заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. Она подчеркнула, что это — важная обязанность премьера и уточнила, что примет такое решение, если понадобится.

Вероятная преемница Джонсона на посту главы правительства Лиз Трасс станет строить свою карьеру исключительно на русофобии, которая будет приобретать гротескные формы. Такое заявление сделал декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, журналист Юрий Кот. Он считает, что рано или поздно политическая карьера Трасс закончится пшиком.