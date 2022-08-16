Декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры, журналист Юрий Кот обсудил с РИА ФАН слова британского парламентария Криса Брайанта о том, что глава российского МИД Сергей Лавров полностью переигрывал на переговорах Бориса Джонсона, когда тот занимал пост министра иностранных дел Великобритании.

«Как можно не переиграть „дурачков“. Эти англосаксы ведь возомнили себя сверхлюдьми. Более того, им были нужны именно такие хамовитые Джонсоны, которые будут строить рожицы, кривляться, вести себя откровенно вызывающе. Джонсон — завравшийся, циничный подлец, а не дурачок», — заметил Кот.

По его мнению, вероятная преемница Джонсона на посту главы правительства Лиз Трасс будет строить свою карьеру исключительно на русофобии, которая будет приобретать гротескные формы.

«Рано или поздно, скорее всего рано, ее политическая карьера закончится пшиком. <…> Таким политикам, как Джонсон или Трасс уже нет места в будущем, они люди прошлого», — выразил уверенность журналист.