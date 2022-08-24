Трасс согласилась применить ядерное оружие при необходимости

Участвующая в гонке за пост премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. Выступление министра в Бирмингеме транслировал YouTube-канал Times Radio.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — ответила Трасс на вопрос, как она отреагирует, если возникнет необходимость такого решения.

После пятого раунда голосования по избранию лидера Консервативной партии и премьер-министра страны в финал вышли два кандидата — экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс. Тори избирают нового лидера после ухода в отставку нынешнего премьера Бориса Джонсона.

Трасс полагает, что России не должно быть среди участников саммита G20 из-за конфликта на Украине. Риши Сунак выразил мнение, что президенту РФ Владимиру Путину не место за столом «Большой двадцатки» до тех пор, пока продолжается спецоперация. Он намерен лоббировать запрет участия Путина в предстоящем саммите.