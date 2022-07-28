Захарова сообщила об отсутствии результата переговоров по обмену заключенными между Россией и США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о ходе переговоров между Россией и США об обмене заключенными. Ответ был опубликован на сайте ведомства. По ее словам, пока конкретных результатов нет.

Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут Мария Захарова

США ранее заявили о возможности переговоров по обмену российского заключенного Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Президенты стран дали поручения профильным ведомствам о проведении встречи.

По словам Захаровой, в интересах России сделать так, чтобы договоренности учли интересы всех сторон.

Ранее стало известно о возможности обмена Виктора Бута на двух американских заключенных - Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Решение одобрил президент США.