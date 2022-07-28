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    28 июля 2022, 13:29

    Захарова сообщила об отсутствии результата переговоров по обмену заключенными между Россией и США

    Александра Перепечаева

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала о ходе переговоров между Россией и США об обмене заключенными. Ответ был опубликован на сайте ведомства. По ее словам, пока конкретных результатов нет.

    Захарова сообщила об отсутствии результата переговоров по обмену заключенными между Россией и США

    Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут

    Мария Захарова

    США ранее заявили о возможности переговоров по обмену российского заключенного Виктора Бута на американских граждан Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Президенты стран дали поручения профильным ведомствам о проведении встречи.

    По словам Захаровой, в интересах России сделать так, чтобы договоренности учли интересы всех сторон.

    Ранее стало известно о возможности обмена Виктора Бута на двух американских заключенных - Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Решение одобрил президент США.