Захарова раскрыла подробности высылки чешских дипломатов

Большую часть сотрудников посольства Чехии составляли российские граждане. Об этом в эфире Первого канала сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы никогда не нанимали. Это не в практике российской дипломатической службы <…>. Что касается Чехии, то значительную, большую часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», — рассказала Захарова.

По ее словам, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага «сама не понимала, во что себя втягивает».

Прага накануне попросила ЕС и НАТО к коллективной высылке российских дипломатов в знак солидарности. Политологи считают, что на такой шаг способны пойти только страны Прибалтики, Польша и Скандинавия.

Депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна потребовала от спецслужб своей страны незамедлительно предоставить доказательства причастности России к взрывам на складе боеприпасов. Она считает, что Россия и Чехия должны начать переговоры по поводу стабилизации отношений.