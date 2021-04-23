Депутат Европарламента сочла доводы Чехии против России неубедительными

Депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна потребовала от спецслужб своей страны незамедлительно предоставить доказательства причастности России к взрывам на складе боеприпасов.

«Как я понимаю, говорилось, что не было прямых доказательств того, что эти агенты там были, также не были обнаружены взрывчатые вещества. Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали?», — сообщила РИА «Новости» депутат.

Катержина отметила, что это неубедительные доводы и спецслужбы Чехии должны немедленно представить доказательства обвинений против ГРУ

Она считает, что Россия и Чехия должны начать переговоры по поводу стабилизации отношений.

В середине апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о подозрениях в причастности спецслужб России к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел семь лет назад. Из страны были высланы российские дипломаты, Москва ответила тем же.

При этом Прага попросила другие страны в знак солидарности выслать российских дипломатов. На призыв откликнулась Словакия, которая заявила о выселке трех российских дипломатов.