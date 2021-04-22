Чехия попросила другие страны выслать российских дипломатов. Откликнутся немногие

Чехия призывает ЕС и НАТО к коллективной высылке российских дипломатов в знак солидарности. Однако политологи уверены, что Старая Европа не поддержит Прагу. Сделать это могут лишь страны Прибалтики, Польша и Скандинавия, которая побаивается Россию.

О планах Праги добиться высылки российских дипломатов из ЕС и НАТО заявил глава МИД Чехии Ян Гамачек, отметили в Reuters.

«Мы будем призывать к коллективным действиям, направленным на солидарную высылку сотрудников российских спецслужб», — процитировали Гамачека на чешском новостном сайте Novinky.

Конец отношениям

ЕС и НАТО могут поддержать Чехию и коллективно выслать российских дипломатов. Об этом в разговоре с «360» заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Они входят в единое интеграционное объединение. У них основа внешней политики тоже единая. Есть специальный институт — Совет по внешней политике, который разрабатывает основу внешней политики ЕС. Здесь ничего такого нет, противозаконного», — пояснил Топорнин.

Однако станут ли члены ЕС и НАТО делать это в действительности, вопрос уже сложнее, уверен эксперт. Государства не факт, что откликнутся на призыв Чехии.

«Мы помним, когда была схожая ситуация со Скрипалями, когда еще Великобритания была членом ЕС, она тоже обратилась. Тогда, по сути, все страны-члены отреагировали. Высылали, правда, немного — одного-двух дипломатов. Но солидарный подход проявили и показали, что по отношению к России у них единая позиция», — напомнил Топорнин.

Политолог подчеркнул, что есть страны, которые всегда готовы поддержать любые антироссийские акции, например Польша и страны Балтии. Они вполне могут выслать пару человек, считает Топорнин. С этим согласен и другой собеседник «360» — политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В том, что Польша и Прибалтика будут солидарны, не сомневаюсь ни минуты. В то, что солидарны окажутся Франция или Германия, не верю. Старой Европе плевать на крики Чехии. Она официально исключена из списка развитых стран. С точки зрения Старой Европы, этой страны нет Дмитрий Журавлев.

Он напомнил, что когда-то был союз Чехии с Францией, но это помнят только специалисты. Сейчас эти связи почти потеряны. Призыв Праги могут услышать в Скандинавии, то есть в Дании и Норвегии, которые, по словам Журавлева, боятся «страшного русского нашествия». Собеседник отметил, что даже не уверен, услышат ли Чехию в Словакии.

Однако те страны, которые все-таки поддержат Прагу, могут усложнить отношения ЕС с Россией. В этом уверены и Журавлев, и Топорнин.

«Это очень плохо повлияет на отношения этих стран (которые услышат призыв Чехии и вышлют дипломатов — прим. ред.) с Россией. У нас сейчас нет никаких отношений с ЕС по большому счету — ни со странами-членами, ни с институтами», — заметил Топорнин.

Дипломатический скандал с Россией

Дипломатический скандал между Россией и Чехией последовал сразу за новыми санкциями США. 15 апреля американская сторона объявила о высылке 10 российских дипломатов, якобы среди них — сотрудники российской разведки. После этого о высылке объявили Польша и Чехия.

Последняя выслала 18 российских дипломатов. По данным местных властей, все они — сотрудники разведки. Более того, Прага заявила о причастности россиян к организации взрывов семилетней давности в деревне Врбетице. Тогда погибли два человека.

Российская сторона в ответ на действия США, Польши и Чехии объявила о высылке ряда дипломатов, представляющих эти страны.