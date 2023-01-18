Власть 18 января 2023, 23:56 Захарова ответила на слова Шольца о необходимости поражения России Мария Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о необходимости поражения РФ РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что для завершения конфликта на Украине необходим проигрыш России.

«Врожденное уродство Шольца», — ответила Захарова на слова немецкого канцлера.

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На Международном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что окончание конфликта на Украине возможно только при условии поражения России. По словам главы немецкого правительств, Россия якобы уже понесла серьезное поражение на рынке энергоносителей. Это произошло потому что Германия всего за несколько месяцев смогла избавиться от зависимости от поставок российского газа. Следующим шагом, по мнению Шольца, должен стать проигрыш российской стороны на поле боя.

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что западные страны не позволяют Украине самой принимать решения, они это делают за нее и без нее. Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, страны Запада говорят о том, что Россия не хочет идти на переговоры. Но это не является правдой.