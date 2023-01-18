Важное 18 января 2023, 12:19 Лавров заявил, что Запад сам принимает все решения за Украину Глава МИД Лавров: Запад принимает решения без Украины и за Украину РИА «Новости»

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Страны Запада не позволяют Украине самой принимать решения, они это делают за нее и без нее. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, написал ТАСС.

«Мы слышим заклинания от Запада, что „ни слова об Украине без Украины“. На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили [президенту страны Владимиру] Зеленскому договориться с Россией в конце марта. Решает Запад, и решил он без Украины за Украину», — сказал он.

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По словам главы МИД, западные страны говорят о том, что Россия не хочет идти на переговоры. Однако это не является правдой.

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Лавров подчеркнул, что когда российской стороне поступят действительно серьезные предложения по переговорам, она их рассмотрит. Однако переговоров с инициативами украинского лидера Владимира Зеленского не будет.

По мнению министра, Европа стала абсолютно несамостоятельной, она все делает под руководством США. Об этом, например, говорит подписание очередной совместной декларации Евросоюза и НАТО о сотрудничестве.