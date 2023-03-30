Важное 30 марта 2023, 10:39 Корреспондента The Wall Street Journal задержали за шпионаж на Урале ФСБ задержала корреспондента WSJ Гершковича по подозрению в шпионаже РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге корреспондента The Wall Street Journal. Журналиста зовут Эван Гершкович. Он является гражданином США, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФСБ уточнили, что 31-летний журналист был аккредитован при МИД РФ. Работал в московском бюро американской газеты The Wall Street Journal. Его подозревают в шпионаже в интересах правительства США.

Сотрудники ведомства установили, что Гершкович, действуя по заданию американской стороны, занимался сбором сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Его задержали при попытке получения секретных сведений.

Против американца возбудили уголовное дело о шпионаже. Других подробностей в ФСБ не привели.