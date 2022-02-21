Захарова отреагировала на слова посольства США об «угрозе терактов в России»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о предупреждении американского посольства о возможных «угрозах нападения» на объекты инфраструктуры в России, задалась вопросом, передавали ли США такие данные российским коллегам по партнерским каналам.

«Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — поинтересовалась Захарова в Telegram-канале.

До этого американское посольство в Москве опубликовало срочное предупреждение для граждан своей страны, в котором заявило о возможных терактах на территории России. Речь идет, как сообщили в диппредставительстве США, о Москве, Петербурге и районах повышенной напряженности вдоль российско-украинской границы. Посольство США даже составило список действий, которые нужно предпринять американцам.

Ситуация в Донбассе обострилась несколько дней назад. В минувшую пятницу власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик объявили о срочной эвакуации местных жителей в Россию. Это объяснили угрозой военного наступления со стороны Украины.

Сейчас ситуация на линии соприкосновения в Донбассе по-прежнему остается напряженной.