Американцев предупредили о возможных терактах в России

Посольство США в Москве опубликовало срочное предупреждение для граждан своей страны. Диппредставительство заявило о возможных терактах на территории России.

«По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, ​​а также другие места массового скопления людей в крупных городах» — заявили на сайте американского посольства.

В сообщении уточнили, что речь идет о Москве, Петербурге и районах повышенной напряженности вдоль российско-украинской границы.

Также посольство составило список действий, которые нужно предпринять американцам. Людям рекомендовали следить за новостями, избегать скопления людей и иметь при себе паспорт США с действующей российской визой.

«Имейте планы эвакуации, который не опирается на помощь правительства США», — отметили в диппредставительстве.

При этом американское посольство не уточнило, о каким именно материалах журналистов идет речь в предупреждении. Также неизвестно, информировали ли о возможных терактах официальных представителей России.