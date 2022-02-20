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    20 февраля 2022, 23:32

    Американцев предупредили о возможных терактах в России

    Посольство США выпустило предупреждение для американцев о возможных терактах в России

    Дарья Бунякова

    Посольство США в Москве опубликовало срочное предупреждение для граждан своей страны. Диппредставительство заявило о возможных терактах на территории России.

    Американцев предупредили о возможных терактах в России

    «По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, железнодорожные станции и станции метро, ​​а также другие места массового скопления людей в крупных городах» — заявили на сайте американского посольства.

    В сообщении уточнили, что речь идет о Москве, Петербурге и районах повышенной напряженности вдоль российско-украинской границы.

    Также посольство составило список действий, которые нужно предпринять американцам. Людям рекомендовали следить за новостями, избегать скопления людей и иметь при себе паспорт США с действующей российской визой.

    «Имейте планы эвакуации, который не опирается на помощь правительства США», — отметили в диппредставительстве.

    При этом американское посольство не уточнило, о каким именно материалах журналистов идет речь в предупреждении. Также неизвестно, информировали ли о возможных терактах официальных представителей России.