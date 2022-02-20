В ДНР и ЛНР сообщили о новых обстрелах, эвакуация жителей продолжается. Онлайн

Представительство ДНР в СЦКК утром 20 февраля сообщило о новых обстрелах. Под огнем, по данным властей республики, оказались и окраины Донецка. Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в Россию. «360» ведет трансляцию о главном.

08:33 Пресс-секретарь губернатора Приморья заявил РИА «Новости», что жителей Донбасса готовы принять в регионе. Для этого созданы 14 пунктов временного размещения.

08:05 власти ДНР сообщили о 17 фактах нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В представительстве республики в СЦКК заявили, что по территории ДНР были выпущены мины и снаряды калибром 120 и 122 миллиметров.