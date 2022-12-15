Мир 15 декабря 2022, 11:58 США не смогут уйти от ответственности за удары ВСУ по России — МИД Представитель МИД Захарова: США не уклонятся от ответственности за террор народа России Настоящий Гладков / Telegram

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Поставляя оружие и разведданные, США стали стороной конфликта на Украине. Им не удастся уйти от ответственности за террор, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее процитировал ТАСС.

«У Вашингтона, который стал стороной конфликта, не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России», — сказала она.

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Мария Захарова напомнила о подрыве моста в пригороде Мелитополя и ракетном ударе по Клинцам. Она заявила, что Вооруженные силы Украины устраивают такие атаки с одобрения США. Американцы, по ее словам, непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию, а Пентагон открыто разрешил Украине атаковать беспилотниками территории России — об этом написали местные СМИ. Представитель МИД обвинила США в причинении смертей и разрушений, которые нанесли украинские военные по их наводке американским оружием.

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Минобороны США предложило поставить Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, рассказало РИА ФАН. Они могут стать частью интегрированной системы ПВО.