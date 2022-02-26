Захарова назвала «концом» раздачу оружия населению властями Украины

Раздача украинскими властями оружия населению — это конец, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом она сказала в программе «Большая игра» в эфире Первого канала.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее? Выпустят из тюрем заключенных?» — задалась вопросами пресс-секретарь дипведомства.

Захарова добавила, что в таком случае на Украине все закончится просто бойней.

Украинский президент Владимир Зеленский 24 февраля объявил о намерении раздать оружие всем желающим защитить суверенитет страны, написала газета «Известия».

Официальный представитель МИД РФ накануне заявила, что украинская сторона отказалась от переговоров с Россией о нейтральном статусе. По словам Захаровой, на Украине этот вопрос предложили перенести на субботу.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны РФ заверяли, что угрозы гражданскому населению нет, высокоточные удары наносят только по объектам военной инфраструктуры. Накануне Путин заявил, что в Киеве засела «шайка наркоманов и неонацистов», которые захватили в заложники весь украинский народ.