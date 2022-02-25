Украина отказалась от переговоров с Россией

Украинская сторона заявила, что отказывается от переговоров с Россией. Вопрос в Киеве предложили перенести на завтра, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — процитировало Захарову РИА «Новости».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выступил с предложением начать переговоры о нейтральном статусе страны. Россия согласилась и выступила за проведение их в Минске. На это украинская сторона ответила отказом и просьбой перенести встречу в Варшаву, а потом взяла паузу и пропала со связи.

Позже Зеленский сообщил о разговоре с американским лидером Джо Байденом. Речь шла, по его словам, об усилении антироссийских санкций и военной помощи. Президент Украины поблагодарил коллегу из США за «мощную поддержку».

Россия начала спецоперацию в Донбассе утром 24 февраля, направленную на демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что оккупация украинских территорий в планы не выходит. В Минобороны неоднократно заявляли об отсутствии угрозы для мирных жителей соседней страны.