Путин заявил о «шайке наркоманов и неонацистов» в Киеве

Президент РФ Владимир Путин призвал военнослужащих украинской армии взять власть в свои руки, заявив, что договориться с ними будет легче, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов», засевших в Киеве. Об этом он сказал в ходе заседания с членами Совбеза о ходе спецоперации на Украине.

Путин обратился к украинским военнослужащим, призвав взять ситуацию под контроль.

«Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — процитировал главу государства Telegram-канал РБК.

Российский лидер ранее заявил, что основные боестолкновения на Украине идут с националистическими отрядами.