Захарова нашла виновника разрушенного диалога между Россией и ЕС

На примере Чехии нашелся инициатор процесса разрушения диалога России и Евросоюза. Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Им оказался Брюссель.

Захарова обратила внимание на непрекращающиеся безосновательные заявления ЕС в сторону Москвы.

«Где-то это подтачивание и размывание основ, где-то это просто настоящая подрывная работа, то есть идет многовекторное разрушение отношений», — сказала представительница внешнеполитического ведомства.

В качестве примера она привела слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Тот выразил протест деятельности российских спецслужб, напомнила «Политика сегодня».

Ранее Чехия решила до конца мая сократить численность российского посольства в Праге до численности чешского в Москве. В Чехии работают 27 российских дипломатов и 67 сотрудников техперсонала. При этом в Москве находятся пять чешских дипломатов и 19 технических служащих. Ответ Москвы на сокращение штата посольства РФ в Чехии не заставит себя ждать, заявила Захарова.

На прошлой неделе власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов. Причина — голословные обвинения в причастности разведки РФ к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.