Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что ответ Москвы на решение Праги о сокращении штата российского посольства не заставит себя ждать. Об этом сообщила газета «Известия».

«Прага встала на путь разрушения отношений», — констатировала Захарова.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что штат сотрудников российского посольства в Праге будут вынуждены сократить, так как Москва не отреагировала на требования о возвращении 20 высланных дипломатов.

Захарова ранее заявила, что подобные ультиматумы в отношениях с Россией недопустимы.

Глава МИД Чехии допускал, что из страны могут выслать 60 сотрудников посольства РФ. Согласно чешским данным, после обмена высылками в российской дипмиссии в Праге остались работать 27 дипломатов и 67 техслужащих. В посольстве Чехии в Москве — пять дипломатов и 19 техслужащих. Значит, если верить словам Кулганека, из Чехии могут выслать 22 российских дипломата и 48 техслужащих, написала «Газета.ru».

Чешские власти на прошлой неделе выслали из страны 18 российских дипломатов. Поводом послужили голословные обвинения в причастности российской разведки к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице семь лет назад. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.