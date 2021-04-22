МИД Чехии до конца мая сократит численность посольства РФ

Чехия до конца мая сократит численность российского посольства в Праге до численности чешского в Москве. Об этом сообщил лава МИД страны Якуб Кулганек.

Его слова процитировал ТАСС.

«Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием [штата] нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей [из Чехии] до конца мая», — сказал он.

По данным МИД Чехии, в стране работают 27 российских дипломатов и 67 сотрудников техперсонала. При этом в Москве находятся пять чешских дипломатов и 19 технических служащих.

Ранее Прага пригрозила, что может выслать еще 60 сотрудников российского посольства в стране. Кулганек потребовал, чтобы Россия вернула в Москву 20 чешских дипломатов, которых выслали в ответ на решение властей Чехии. Это стало зеркальной мерой в ответ на высылку 18 российских дипломатов из Праги.

МИД Чехии поставил перед Россией ультиматум: если депутатов не вернут до 13:00, то к высылке начнут готовить еще 60 российских сотрудников. Москва заявила, что разговаривать с ней в таком тоне недопустимо.