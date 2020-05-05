Заболевший COVID-19 депутат Калашников пошел на поправку. Он будет долечиваться дома

Депутат Госдумы Леонид Калашников, у которого нашли коронавирус, выписался из больницы. Ближайшие недели он проведет дома в условиях строгого карантина.

«Пошел на поправку, но есть еще проблемы. Тем не менее выписался сегодня на карантин. Будем долечиваться дома», — рассказал Калашников радиостанции «Говорит Москва».

Ранее депутат рассказывал, что его лечили капельницами по два-три часа.

Информация о том, что депутат заболел COVID-19, появилась в конце апреля. Тогда Калашников рассказал, что, скорее всего, он мог заразиться инфекцией от своего водителя. У политика диагностировали двустороннее воспаление легких и высокую температуру.

Чуть позже коронавирус нашли еще у одного политика и коллеги по фракции Калашникова — депутата от КПРФ Дмитрия Новикова.

Ранее сообщалось, что в больницу Коммунарки с подозрением на COVID-19 отправили члена Совета Федерации Людмилу Нарусову. Но коронавирус у нее не нашли.