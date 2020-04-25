Еще один депутат Госдумы заразился коронавирусом

«Да, подтвердился коронавирус… Двусторонняя вирусная пневмония. Высокой температуры нет особо», — сказал агентству Новиков.

По его словам, заболевание выявила компьютерная томография и последующий анализ на коронавирус.

Источник «Газеты.ru» сообщил, что депутату пришлось вызвать скорую. Это случилось 24 апреля. Новикова сразу отвезли в инфекционную больницу.

По сообщениям издания «Интерфакс», в последний раз депутат был на пленарном заседании Госдумы 14 апреля. Позже он уже не появлялся на работе. Также он не принимал участия в возложении цветов к Мавзолею в честь юбилея со дня рождения Владимира Ленина.

Коллега Новикова по фракции, депутат КПРФ Леонид Калашников, тоже в больнице лечится от COVID-19. У чиновника — двусторонняя пневмония и высокая температура. По словам депутата, он мог заразиться вирусом от личного водителя. Калашников в больнице уже несколько дней.