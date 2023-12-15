Власть 15 декабря 2023, 15:38 Высокоскоростные железнодорожные магистрали дойдут до Луганска и Донецка Путин анонсировал строительство ВСМ до Луганска и Донецка

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Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Глава государства отметил, что железные дороги сегодня — мощный высокотехнологичный комплекс.

«При этом упор делается именно на отечественные разработки, на использование российского программного продукта», — подчеркнул он.

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Предстоящее десятилетие станет для нашей России временем большой стройки, в том числе на железной дороге. Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойду до Донбасса.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — сказал лидер.

Сейчас железнодорожная сеть занимает первое место в мире по интенсивности использования, она обеспечивает 87% грузооборота страны.

Съезд, на котором обсуждают направления развития железнодорожного транспорта и смежных отраслей, проходит на территории спорткомплекса «Лужники».

Накануне, 14 декабря, Путин провел прямую линию. Выступление президента, его общение с россиянами вызвало большой интерес, за ним внимательно смотрели, изучали и комментировали. Глава государства успел ответить на 67 вопросов, а все мероприятие продлилось больше четырех часов.