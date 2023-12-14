Общество 14 декабря 2023, 21:00 Путин ответил на 67 вопросов во время прямой линии Президент Путин ответил на 67 вопросов за четыре часа подведения итогов года Пресс-служба Кремля

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Российский лидер Владимир Путин ответил на 67 вопросов за четыре часа и четыре минуты подведения итогов года. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в Гостином Дворе 14 декабря.

Модератором мероприятия стал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ведущими были журналисты ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Екатерина Березовская. Вопросы Путину звучали из разных регионов России. Глава государства подвел итоги года, высказался о политической обстановке в мире, о развитии искусственного интеллекта и технологий.

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Прямую линию завершили своеобразным флешбэком. Президента попросили пожелать самому себе что-нибудь из 2000 года. Тот ответил, что посоветовал бы себе не быть слишком наивным и доверчивым.

Эта пресс-конференция стала первой после начала специальной операции. Перед этим глава государства отвечал на вопросы россиян 23 декабря 2021 года.