14 декабря 2023, 21:00
Путин ответил на 67 вопросов во время прямой линии
Президент Путин ответил на 67 вопросов за четыре часа подведения итогов года
Российский лидер Владимир Путин ответил на 67 вопросов за четыре часа и четыре минуты подведения итогов года. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в Гостином Дворе 14 декабря.
Модератором мероприятия стал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ведущими были журналисты ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Екатерина Березовская. Вопросы Путину звучали из разных регионов России. Глава государства подвел итоги года, высказался о политической обстановке в мире, о развитии искусственного интеллекта и технологий.
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Прямую линию завершили своеобразным флешбэком. Президента попросили пожелать самому себе что-нибудь из 2000 года. Тот ответил, что посоветовал бы себе не быть слишком наивным и доверчивым.
Эта пресс-конференция стала первой после начала специальной операции. Перед этим глава государства отвечал на вопросы россиян 23 декабря 2021 года.
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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