Власть 15 декабря 2023, 13:43 Кремль сообщил о впечатлениях Путина от прямой линии Песков заявил, что Путину понравилось общение с россиянами на прямой линии Пресс-служба Кремля

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Прямая линия президента Владимира Путина вызвала большой интерес, ее внимательно смотрели, изучали и комментировали. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщила «Газета.ru».

Он признался, что Путину понравилось общаться с гражданами страны и представителями СМИ во время итогов года.

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«Президент, безусловно, остался удовлетворен тем, что удалось охватить весьма широкий спектр разных тем в ходе этого мероприятия», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путину хотелось охватить как можно больше тем во время прямой линии. Песков напомнил, что любые мероприятия с главой государства становятся объектом пристального внимания. По его мнению, итоги года никого не оставили равнодушными. После прямой линии российский лидер встретился с премьером и раздал поручения.

«Сейчас в администрации будем верстать поручение, потребуется несколько дней, и мы его выпустим», — заключил Песков.

Прямая линия с Путиным прошла 14 декабря в московском Гостином Дворе. Глава государства ответил на 67 вопросов, мероприятие продлилось больше четырех часов.