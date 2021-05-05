Выплаты по 10 тысяч рублей для школьников переведут до 17 августа

До 17 августа правительство РФ должно получить доклад о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками. Поручения по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Доклад о предоставлении финпомощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа», — передал ТАСС текст поручения.

Владимир Путин выступил перед парламентом 21 апреля. Глава государства предложил выплатить по 10 тысяч рублей на ребенка семьям, где воспитываются школьники и будущие первоклассники.​​​

Несколько дней назад президент утвердил перечень поручений, которые были озвучены им в ходе послания Федеральному собранию. Список состоит из 18 пунктов. В частности, программу туристического кешбэка продлят до конца 2021 года. До 1 августа Путину должны доложить о финансировании проектов по развитию транспортной инфраструктуры.