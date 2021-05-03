Семьям со школьниками выплатят по 10 тысяч рублей в августе

Семьи с детьми в возрасте от шести до 18 лет получат единовременные выплаты по 10 тысяч рублей в августе. Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей перед началом учебного года. Президент также поручил предусмотреть для школьников-инвалидов особый порядок осуществления выплаты. Кабмин должен отчитаться перед президентом о реализации поручения до 1 сентября.

Российский лидер в своем послании Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тысяч рублей семьям, в которых воспитывают школьников и будущих первоклашек.

Путин также поручил обеспечить ежемесячными выплатами женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в конкретном регионе.

Президент также поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года и провести бесплатную газификацию частных домов до 2023 года.