Путин утвердил поручения по реализации послания

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были озвучены им в ходе послания Федеральному собранию. Полный список, состоящий из 18 пунктов, опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил заняться предоставлением ежемесячных выплат для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках вынашивания ребенка, а также для детей, проживающих в неполных или нуждающихся в помощи семьях. Правительству также необходимо проработать целостную систему мер поддержки семей с детьми. Путин поручил в августе обеспечить семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

По поручению Путина программу туристического кешбэка продлят до конца 2021 года. Это решение должно быть принято до 15 мая. Предполагается, что путешествовать по стране с возвратом части средств за путевку смогут все россияне.

Президент получил правительству до 21 мая представить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. А до 1 августа Путину должны доложить о финансировании проектов по развитию транспортной инфраструктуры.

Глава государства также поручил до 1 июля доложить о применении долгосрочных рыночных механизмов, которые призваны гарантировать предсказуемость цен на товары.

Кабмин должен будет отчитаться о реализации поручений до 1 июня, и далее раз в квартал. Путин при этом рекомендовал проследить за реализацией поручений Общероссийскому народному фронту.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 апреля.