Выхухоль как символ «Справедливой России» возмутила Миронова

Сергей Миронов, избранный председателем объединенной партии «Справедливая Россия — За правду», опроверг слух о том, что символом СР являлась выхухоль. Миронов заявил об этом, отвечая на вопрос о «новом звере» для обновленной партии.

По словам Миронова, то, что символом его партии прежде якобы была выхухоль, — это «журналистская придумка».

«Никогда такого не было. Приклеить фигню, по-русски, какую-то — это запросто», — сказал Миронов, опровергнув слухи.

Об этом рассказало РИА «Новости».

Партии «Справедливая Россия» во главе с Мироновым, «Патриоты России» Геннадия Семигина и «За правду» Захара Прилепина на общем съезде в понедельник объявили об объединении политических сил. Новая партия получила название «Справедливая Россия — За правду», ее председателем избрали Миронова. Прилепина и Семигина назначили сопредседателями.

По мнению политолога Сергея Маркова, объединение трех партий было логичным шагом, учитывая грядущие выборы в Госдуму, которые пройдут осенью 2021 года. Марков в беседе с «360» объяснил, что это поможет партии Миронова преодолеть пятипроцентный барьер для прохождения в нижнюю палату.