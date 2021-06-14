«Вы затыкаете мне рот». Путин осадил журналиста NBC во время интервью

Президент России Владимир Путин указал журналисту NBC Киру Симмонсу во время интервью, что тот пытается «заткнуть ему рот», когда слышит в ответ не то, что ему бы хотелось донести до зрителей. Текст беседы в понедельник опубликовали на сайте Кремля.

Американский журналист несколько раз перебил Путина во время интервью, когда речь зашла о российском законе об иностранных агентах. Президент РФ напомнил интервьюеру, что такой же закон был принят в США еще в 1930-е годы, и он гораздо более жесткий. Глава государства добавил, что в целом считает этот закон оправданным.

Симмонс после этого оборвал Путина, попросив его говорить о России, а не о США.

«Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно», — заявил Путин.

Глава государства продолжил, напомнив, что в Штатах за нарушение закона об иноагентах предусмотрено гораздо более жесткое наказание, вплоть до тюремных сроков. Но и тут журналист не дал президенту договорить, указав, что он опять говорит про Америку.

«Я сейчас вернусь к нам, не беспокойтесь, я не останусь только на площадке проблем Соединенных Штатов», — сказал президент РФ.

Симмонс опять не дал Путину договорить, упрекнув его в том, что он комментирует политику других стран. Глава государства воспринял это как попытку помешать свободе мнений.

«Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — спросил Путин.

После этого Симмонс наконец-то выслушал Путина. Российский лидер объяснил, что закон об иноагентах был принят совсем недавно, чтобы защитить общество от вмешательства извне. И привел в качестве примера ситуацию в США, где в некоторых штатах иностранным наблюдателям запрещают приближаться к избирательным участкам, угрожая тюрьмой.

«У нас есть такая пословица: неча на зеркало пенять, если рожа кривая», — сказал президент.

Путин в интервью также отверг обвинения в адрес России о причастности к кибератакам на США.