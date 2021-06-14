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    14 июня 2021, 19:45

    «Вы затыкаете мне рот». Путин осадил журналиста NBC во время интервью

    Александр Блинов

    Президент России Владимир Путин указал журналисту NBC Киру Симмонсу во время интервью, что тот пытается «заткнуть ему рот», когда слышит в ответ не то, что ему бы хотелось донести до зрителей. Текст беседы в понедельник опубликовали на сайте Кремля.

    «Вы затыкаете мне рот». Путин осадил журналиста NBC во время интервью

    Американский журналист несколько раз перебил Путина во время интервью, когда речь зашла о российском законе об иностранных агентах. Президент РФ напомнил интервьюеру, что такой же закон был принят в США еще в 1930-е годы, и он гораздо более жесткий. Глава государства добавил, что в целом считает этот закон оправданным.

    Симмонс после этого оборвал Путина, попросив его говорить о России, а не о США.

    «Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и вы меня сразу прерываете. Это некорректно», — заявил Путин.

    Глава государства продолжил, напомнив, что в Штатах за нарушение закона об иноагентах предусмотрено гораздо более жесткое наказание, вплоть до тюремных сроков. Но и тут журналист не дал президенту договорить, указав, что он опять говорит про Америку.

    «Я сейчас вернусь к нам, не беспокойтесь, я не останусь только на площадке проблем Соединенных Штатов», — сказал президент РФ.

    Симмонс опять не дал Путину договорить, упрекнув его в том, что он комментирует политику других стран. Глава государства воспринял это как попытку помешать свободе мнений.

    «Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — спросил Путин.

    После этого Симмонс наконец-то выслушал Путина. Российский лидер объяснил, что закон об иноагентах был принят совсем недавно, чтобы защитить общество от вмешательства извне. И привел в качестве примера ситуацию в США, где в некоторых штатах иностранным наблюдателям запрещают приближаться к избирательным участкам, угрожая тюрьмой.

    «У нас есть такая пословица: неча на зеркало пенять, если рожа кривая», — сказал президент.

    Путин в интервью также отверг обвинения в адрес России о причастности к кибератакам на США.