«Жалуйтесь в Международную лигу сексуальных реформ». Топ ярких фраз Путина в интервью NBC

Президент РФ Владимир Путин в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом дал большое интервью телекомпании NBC. В беседе с Киром Симмонсом глава государства рассказал, что думает о НАТО, чем отличается Байден от Трампа, о своем потенциальном преемнике и не только. Мы собрали самые яркие моменты беседы.

Про НАТО

Путин назвал Североатлантический альянс рудиментом холодной войны. При этом президент отметил, что имеет представление о том, как проходят натовские саммиты. На них все решается консенсусом, но при этом есть «одно мнение правильное», а все остальные — не очень. Очевидно, что Путина намекнул на решающую роль США в альянсе.

«Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединенных Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идет там дискуссия. Понятно, что все решается консенсусом, но все-таки есть одно мнение правильное, а все остальные — не очень, так аккуратно скажем. Поэтому — ну что?» — сказал Путин.

О грядущей встрече в Женеве

Путина не удивило то, что Байден не выдвигал никаких предварительных условий для встречи. Президент РФ заявил, что американский коллега проявил такую инициативу, потому что понимает, что у стран есть общие интересы.

Российский лидер указал, что главная ценность в международных отношениях — это стабильность и предсказуемость. И вопреки заявлениям властей США о том, что источником непредсказуемости является Россия, Путин подчеркнул, что это как раз с американской стороны в последние годы не наблюдалось никакой стабильности.

«Все время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом — раз! — вдруг бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость? События на Ближнем Востоке — это что, стабильность и предсказуемость? К чему это все приведет? Или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?» — сказал он.

Незаурядный Трамп

Путин рассказал, чем Байден отличается от его предшественника Дональда Трампа. По его словам, если бы Трамп не был яркой и талантливой личностью, он бы не смог стать президентом США. Байден же — профессионал, который в политике «почти всю свою сознательную жизнь».

«Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Естественно, это нравится, не нравится, но это так и есть», — сказал Путин о Трампе.

О «хорошей памяти» Байдена

Журналист NBC привел слова Байдена о том, что 10 лет назад, когда он, будучи вице-президентом, встречался с Путиным, то якобы сказал ему, что посмотрел в его глаза и не увидел в них души. Но лидер РФ признался, что не помнит такого, чтобы Байден говорил ему это в лицо.

«Насчет души я не знаю, надо еще подумать, что такое душа. Но я не помню этой части наших разговоров, честно говоря, не помню. Но мы все, когда мы встречаемся, разговариваем, работаем, добиваемся каких-то решений, мы действуем в интересах своих государств, своих народов. И это лежит в основе всех наших действий, помыслов, и это является побудительным мотивом для организации встреч подобного рода. Насчет души — это в церковь, пожалуйста», — сказал Путин.

О «российском следе» в Black Lives Matter

Отношения с Россией в последние годы приносились в жертву внутриполитической борьбе в самих США, и за это время страну в чем только не обвиняли, не представляя никаких доказательств. Путин удивился, что при всем при этом Россию еще не обвиняли в провоцировании антирасистского движения Black Lives Matter.

«Хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали этого», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в России еще с советских времен с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права.

Лига сексуальных реформ

Интервьюер перечислил американские структуры власти и организации, которые обвиняли Россию в кибератаках. После этого Симмонс спросил Путина, означает ли это, что Россия ведет кибервойну против США.

«Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?» — парировал Путин.

Президент РФ отметил, что одна из последних кибератак, в которой подозревали Россию, была совершена на трубопроводную систему США. Руководство компании не нашло другого выхода, кроме как откупиться от хакеров. Путин выразил надежду, что американские спецслужбы обладают достаточной компетенцией, чтобы вычислить тех, кому был заплачен выкуп.

«Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения. Теперь какая-то кибератака на мясокомбинат какой-то. Потом на крашеные яйца, скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс», — сказал Путин.

О посадке рейса Ryanair в Минске

Глава государства рассказал, что узнал о ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске из СМИ. Путин отметил, что не видит оснований в том, чтобы не верить белорусскому коллеге Александру Лукашенко о том, что командира борта никто не принуждал к посадке.

«Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться?» — сказал Путин.

Не морпех, а пьяница и хулиган

Путин назвал бывшего морпеха США Тревора Рида, приговоренного в России к девяти годам колонии за нападение на полицейского, пьяницей и хулиганом. Президент РФ отметил, что в такой характеристике, по его мнению, нет ничего обидного.

«Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле», — заявил он.

Путин обратил внимание журналиста, что если бы этот американец напал на сотрудника полиции в США, его бы просто застрелили на месте. При этом Путин готов обсудить возможность обмена заключенными на встрече с Байденом. Он указал, что россиян в американских тюрьмах гораздо больше, чем граждан США за решеткой в России.

О преемнике

Путина спросили о том, каким должен быть его преемник и не считает ли он, что стоит ему оставить свою должность — и в стране все в одночасье обрушится. Президент напомнил, что в 2000 году, когда он пришел к власти, Россия «балансировала на грани», но сейчас ситуация абсолютно другая.

«Придет когда-то обязательно на мое место другой человек. И почему все это должно рухнуть? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет», — ответил Путин.

Глава государства заявил, что всегда поддержит человека, который будет готов «положить на алтарь Отечества всю свою жизнь», даже если он критически относится к каким-то сферам его деятельности.