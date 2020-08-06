Введение выходного для диспансеризации поддержали в Госдуме

«Я считаю, что это правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться ответственно. Причем не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будет проводить», — пояснил он свою мысль.

Нилов напомнил, как часто ведут себя граждане: обращаются к врачу обращаются, когда болезнь уже перешла в серьезную стадию. Идеология соотечественников, напротив, должна быть другой. Важно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь не допустить либо купировать.

«Это и проще, и дешевле, и с точки зрения охраны здоровья человека правильный подход», — добавил Нилов.

Причем крайне важно, чтобы еще один выходной не получался как «просто выходной день, когда к врачу-терапевту будут приходить просто для формальности». О своем здоровье нужно думать постоянно, добавил глава комитета Госдумы. Необходимо бороться с причинами, а не с последствиями.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работающие россияне старше 40 лет раз в год смогут получать дополнительный оплачиваемый выходной для диспансеризации. Документ вступит в силу 11 августа. Если работодатель откажет в законном праве подчиненного провериться у врачей, ему будет грозить штраф.