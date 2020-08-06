Дополнительный выходной появится у россиян старше 40 лет

Отмечается, что работники смогут подтвердить справкой, что предоставленный выходной был потрачен на прохождение диспансеризации.

По данным информагентства, российское правительство одобрило в феврале поправку об этом выходном. Власти обратили внимание на то, что это изменение облегчит прохождение медосмотров и повлияет на качество и продолжительность жизни россиян.

Ранее сенатор Андрей Клишас рассказал, что этой осенью Совет Федерации активизирует работу над законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия.

«Осенью мы к этой теме вернемся и обязательно найдем правильный баланс интересов в этой непростой истории», — заверил глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

Верхняя палата парламента нацелена на разработку системы профилактических мер, которые направлены на то, чтобы люди дома не подвергались насилию.