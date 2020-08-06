Россияне старше 40 смогут получить дополнительный выходной. Что делать, если начальство не отпустит?

Поправки в Трудовой кодекс России о дополнительном выходном на прохождение диспансеризации — это правильное решение. Оно позволит сохранить здоровье людей. Если работодатель откажет в законном праве работника провериться у врачей, ему будет грозить штраф. Таким мнением с «360» поделилась эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Это правильная норма <…>, потому что не секрет, что чем старше мы становимся, тем больше проблем со здоровьем у нас возникает. И чтобы заблаговременно предупредить те или иные заболевания, крайне важно проходить диспансеризацию», — заявила Яковлева.

По словам собеседницы, если в выходном для диспансеризации работнику откажут, то ему стоит обратиться в Государственную инспекцию труда, которая проведет проверку. Если это окажется правдой, то работодателя могут оштрафовать.

Обязанность работодателя предоставить сотруднику оплачиваемый выходной на поход в клинику возникает с момента подачи заявления. Подтверждать, что этот выходной человек действительно использовал для диспансеризации, не придется. Никаких справок из медучреждения не потребуется. Это значит, что каждый может использовать дополнительный выходной в любых целях и этот вопрос было необходимо урегулировать, по мнению Яковлевой

Поправки о дополнительном оплачиваемом выходном гражданам старше 40 лет на диспансеризацию правительство приняло еще в феврале. Новые положения вступят в силу с 11 августа.