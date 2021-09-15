Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в России не планируется вводить новый локдаун. Однако по поводу вероятности новой вспышки коронавируса он был не так уверен.

Вирусологи, по мнению Пескова, постоянно ждут новую волну коронавируса в России, но к общему мнению никогда прийти не могут. Об этом заявил представитель Кремля во время пресс-кола, сообщил «Коммерсант».

«Что касается ожиданий новой волны — какие-то вирусологи постоянно ждут новой волны, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — сказал Дмитрий Песков.

По поводу нового локдауна в стране Песков отметил, что в правительстве даже не поднимали такую тему.

Во вторник, 14 сентября, президент России Владимир Путин ушел в самоизоляцию из-за случаев заболевания в его окружении. Песков рассказал, что глава государства чувствует себя хорошо и он абсолютно здоров.