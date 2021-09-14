Представитель Кремля Песков: в окружении президента Путина несколько человек заразились коронавирусом

В окружении президента Владимира Путина коронавирусом заразились несколько человек. Сам глава государства здоров, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тест на коронавирус у президента оказался отрицательным. Представитель Кремля добавил, что поскольку Путин является контактным лицом, он не может подвергать опасности здоровье своих коллег. Об этом написало РИА «Новости».

По словам Пескова, режим изоляции никак не повлияет на работу российского лидера. Все останется по-прежнему, но пока не будет очных мероприятий. Глава государства продолжит проводить встречи в режиме видеоконференции.

При этом пока не известно, как Путин будет голосовать на думских выборах. Кремль позже сообщит, как этот вопрос будет решаться.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин уходит в самоизоляцию из-за случаев коронавируса среди его окружения. Уже известно, что в связи с этим российский лидер не примет личного участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС. Он присоединится к остальным участникам по видеосвязи.