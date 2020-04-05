Второй депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Положительный тест на коронавирус оказался у депутата Мосгордумы Людмилы Стебенковой. Сейчас она находится дома на карантине, так как заболевание протекает в легкой форме.

«Да, у меня в легкой форме протекает это заболевание. За мной очень хорошо смотрят врачи. Ничего плохого в этом нету. Также как многие москвичи. Я нахожусь дома. Я нахожусь в самоизоляции с самого начала заболевания», — рассказала Стебенкова изданию «Подъем».

Депутат добавила, что все люди, с которыми она общалась в последнее время, сейчас находятся в изоляции под наблюдением медиков. «Я очень законопослушный человек», — заключила она.

Ранее стало известно, что депутат Мосгордумы адвокат Евгений Ступин тоже подхватил коронавирус. Сейчас он также находится на карантине. Первые признаки болезни в виде высокой температуры появились 29 марта. По словам депутата, чувствует он себя хорошо, а все симптомы болезни уже прошли.

По последним данным, в России COVID-19 болеют 5389 человек. Выписали уже 355 пациентов. Врачи не смогли помочь справиться с инфекцией 45 жителям.