Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Ступин рассказал, что у него поднялась температура 29 марта. Он вызвал врача и сдал анализы. О положительном результате теста на коронавирус ему сообщили поздним вечером 4 апреля, спустя семь дней.

Депутат отметил, что чувствует себя сейчас хорошо и что все симптомы у него прошли.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что коронавирусом заразились сотрудники мэрии Москвы. Позже в оперштабе назвали эту информацию фейком и призвали доверять только надежным источникам.

За последние сутки в Москве выявили 536 новых случаев заражения 2019-nCoV. Всего в столице 3893 инфицированных. О пандемии ВОЗ объявила 11 марта. Коронавирус гуляет по планете уже больше трех месяцев. Всего в мире уже заразились более 1,2 миллиона человек. От COVID-19 умерли 65 тысяч пациентов.