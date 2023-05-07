07 мая 2023, 22:30
ВСУ запланировали захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления — Рогов
Член ГСА Рогов: ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС во время наступления
Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС во время возможного контрнаступления. Об этом РИА «Новости» заявил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу», — сказал он.
Реклама
Рогов добавил, что Украина даже не скрывает своих намерений. По его мнению, стратегию анонсируемого контрнаступления украинским военным помогали разрабатывать представители различных силовых структур из США и Великобритании.
Ранее ситуацию на запорожской АЭС оценили эксперты МАГАТЭ. По их словам, обстановка на атомной электростанции тревожная и с каждым днем становится все менее предсказуемой и более опасной.
Несколько дней назад ФСБ сообщила, что спецслужбы предотвратили теракт в отношении одного из руководителей ЗАЭС. Преступление планировали совершить агенты Главного управления разведки Минобороны Украины.
ВСУ
Украина
Запорожская АЭС
Реклама
Реклама