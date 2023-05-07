Власть 07 мая 2023, 22:30 ВСУ запланировали захватить Запорожскую АЭС во время контрнаступления — Рогов Член ГСА Рогов: ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС во время наступления РИА «Новости»

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Украинские войска планируют захватить Запорожскую АЭС во время возможного контрнаступления. Об этом РИА «Новости» заявил член Главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В планах украинских боевиков есть попытка форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС, чтобы создать там плацдарм на левом берегу», — сказал он.

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Рогов добавил, что Украина даже не скрывает своих намерений. По его мнению, стратегию анонсируемого контрнаступления украинским военным помогали разрабатывать представители различных силовых структур из США и Великобритании.

Ранее ситуацию на запорожской АЭС оценили эксперты МАГАТЭ. По их словам, обстановка на атомной электростанции тревожная и с каждым днем становится все менее предсказуемой и более опасной.

Несколько дней назад ФСБ сообщила, что спецслужбы предотвратили теракт в отношении одного из руководителей ЗАЭС. Преступление планировали совершить агенты Главного управления разведки Минобороны Украины.