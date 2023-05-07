07 мая 2023, 03:54
МАГАТЭ обеспокоилось опасной и все более непредсказуемой ситуацией на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: ситуация на ЗАЭС становится все более опасной и непредсказуемой
Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствующие на Запорожской АЭС, обеспокоены ситуацией вокруг станции. Она становится все более непредсказуемой и опасной, отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его заявление опубликовали на официальном сайте агентства.
«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция», — говорится в документе.
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Гросси заявил, что агентство должно «действовать сейчас», чтобы предотвратить угрозу реальной ядерной катастрофы. Работающие на станции эксперты получили информацию о начале эвакуации жителей Энергодара. В городе проживает большинство сотрудников станции, специалисты МАГАТЭ оценивают влияние ситуации на ядерную безопасность. Гросси сообщил, что эксперты организации регулярно слышат обстрелы.
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
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