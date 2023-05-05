Криминал 05 мая 2023, 13:50 ФСБ предотвратила теракт в отношении руководства Запорожской АЭС ФСБ сообщила о предотвращении украинского теракта против руководства ЗАЭС

Читать 360tv в

Сотрудники ФСБ предотвратили совершение теракта в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Преступление планировали совершить агенты Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Диверсионно-террористическая группа состояла из агентуры украинских спецслужб. Координацию деятельности злоумышленников осуществляли сотрудники ГУР Минобороны Украины Александр Павлович и Андрей Никулин, а также агент-вербовщик Виктория Будникова и посредница Юлия Ткачук, которая находилась в Финляндии.

Реклама

«Изъяты подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества», — рассказали в ФСБ.

Центр общественных связей ФСБ

Члены группы собирали сведения о местах расположения российских военных объектов, личного состава ВС России и правоохранительных органов. Силовики проверяют задержанных на причастность к ранее совершенным терактам и диверсиям.

Против двух задержанных участников группы — граждан Украины 1979 и 1984 годов рождения возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к теракту. Суд арестовал их.

В начале мая силовики предотвратили покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. В ФСБ рассказали, что подготовку к совершению преступления организовал замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец.