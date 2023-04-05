Важное 05 апреля 2023, 12:35 Вступление Финляндии в НАТО создает угрозу для России — Песков Представитель Кремля Песков: вступление Финляндии в НАТО создает угрозу для РФ РИА «Новости»

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Вступление Финляндии в Североатлантический альянс создает «дополнительную угрозу» для России, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС. Представитель Кремля отметил также, что расширение НАТО не способствует укреплению стабильности и безопасности в Европе.

«Это, безусловно, событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на европейском континенте», — констатировал Песков.

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Накануне он также подчеркнул, что в связи с официальным вступлением Финляндии в НАТО Россия принимет контрмеры, чтобы обеспечить свою безопасность «в тактическом и стратегическом плане». Заместитель главы МИД Сергей Рябков также сообщил, что вопреки мнению некоторых западных политиков Россия обязательно ответит на расширение Альянса, но не станет спешить с решением, а спокойно обнародует его, когда для этого настанет подходдящий момент.