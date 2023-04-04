Власть 04 апреля 2023, 13:12 России придется принять контрмеры в связи со вступлением Финляндии в НАТО — Песков Представитель Кремля Песков: вступление Финляндии в НАТО вынуждает РФ принимать контрмеры РИА «Новости»

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Вступление Финляндии в Североатлантический альянс вынуждает Россию принимать контрмеры, чтобы обеспечить свою безопасность. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировал ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает расширение НАТО «посягательством на нашу безопасность и интересы». Происходит «очередное обострение ситуации», заметил Песков.

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«Мы будем принимать контрмеры, [направленные на то, чтобы] обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Эти меры будут такими, какие Россия «посчитает необходимыми», констатировал Дмитрий Песков. По его словам, военные своевременно сообщат об ответе на действия НАТО в Финляндии. Россия намерена внимательно отслеживать ход размещения инфраструктуры и оружия Альянса в Финляндии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страна будет укреплять свой военный потенциал на западных и северо-западных границах в ответ на вступление Финляндии в НАТО.