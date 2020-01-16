Встреча Володина и Мишустина началась в Госдуме

уПредседатель Госдумы Вячеслав Володин встретился 16 января с кандидатом на должность премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным. Политик прибыл в здание парламента.

О приезде Мишустина написала в своем Telegram-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

«Сейчас он встречается перед общением с фракциями с председателем ГД Вячеславом Володиным», — уточнила она.

Парламентарии в четверг должны рассмотреть кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.

Чтобы принять решение о его назначении, уточнил «Интерфакс», нужна поддержка простого большинства депутатов — 226 голосов. У всех депутатов будет возможность пообщаться с кандидатом до пленарного заседания, которое намечено на 14:00.

«Голосование будет по кандидатуре после выступления кандидата, вопросов, которые прозвучат, затем выступления политических фракций», — пояснил Вячеслав Володин.

Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло накануне в отставку. Кабмин может возглавить Михаил Мишустин. Кандидатуру главы Федеральной налоговой службы внес на рассмотрение президент Владимир Путин. Российский лидер уже провел встречу с руководителем ФНС.

Володин тоже уже беседовал с Мишустиным. В среду их разговор длился больше часа и позволил «сформировать мнение».

Кандидат на пост премьер-министра России встретится с думскими фракциями в 09:00 16 января. депутатам его официально представит полпред президента Гарри Минх.