Спикер Госдумы Володин встретился с кандидатом в премьеры Мишустиным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин больше часа беседовал с Михаилом Мишустиным — кандидатом на пост премьер-министра России. Известно, что состав нового правительства не обсуждался.

«Кандидатура внесена для дачи согласия в Государственную Думу. Мы не откладываем этот вопрос, считаем правильным обсудить кандидатуру, что и было сделано: оперативно собрали всех руководителей политических фракций Государственной Думы, встреча состоялась с Михаилом Владимировичем Мишустиным», — рассказал Вячеслав Володин журналистам.

Он отметил, что на все заданные вопросы Мишустин ответил подробно. Беседа позволила «сформировать мнение».

Вячеслав Володин заявил, что во время общения с кандидатом на пост российского премьера не был затронут вопрос о составе нового правительства. Он объяснил: этот вопрос премьер-министр может обсудить с парламентом, если захочет. Не исключено, что данная тема будет поднята на встрече с думскими фракциями, а затем на консультациях.

По словам спикера Госдумы, 16 января в 9:00 кандидат на пост премьер-министра России встретится с думскими фракциями. Депутатам Михаила Мишустина представит полномочный представитель президента Гарри Минх. Затем члены Госдумы обсудят кандидатуру в рамках своих полномочий и законов, действующих на территории страны.

Володин отметил, что Мишустину присущи такие качества как открытость и динамичность, хорошее знание регионов России.

«Этот человек — профессионал, причем в области как финансов, налогового законодательства… Он также хорошо знает и другие сферы», — добавил спикер Госдумы.