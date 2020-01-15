Путин предложил Мишустина на должность премьер-министра

Владимир Путин предложил назначить главу ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Кремля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку. Это произошло через несколько часов после того, как завершилось послание Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем выступлении президент перечислил ряд поправок в Конституцию. Медведев отметил, что эти изменения перераспределят баланс сил в стране.

Президент России поблагодарил политиков за сотрудничество и попросил их исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет набран новый кабинет министров.