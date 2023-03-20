Важное 20 марта 2023, 16:54 Встреча Путина с Си Цзиньпином началась в Кремле Встреча президента РФ Путина и председателя КНР Цзиньпина началась в Кремле РИА «Новости»

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В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Первые кадры появились в Telegram-канале «Кремль. Новости».

В самом начале встречи Путин сообщил, что российская сторона внимательно изучила китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине.

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Си Цзиньпин приехал в Москву сегодня по приглашению президента России. Предполагалось, что перед официальными переговорами лидеры двух стран встретятся за закрытым неформальным ужином, где обсудят важные вопросы международных отношений. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь также заявлял, что сторонам предстоит «обмен мнениями по двусторонним отношениям».

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По мтогам переговоров Путин и Цзиньпин подпишут более 10 договоров о сотрудничестве в различных областях. Помощник российского президента Юрий Ушаков выражал уверенность в том, что это обеспечит «новый мощный импульс» развитию всего комплекса партнерства двух стран.