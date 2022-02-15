Камила Валиева представила короткую программу на Олимпиаде в Пекине. Она ошиблась при выполнении первого прыжка и набрала 82,16 балла.

Камила Валиева стала второй спортсменкой в заключительной группе участниц соревнований. Ошибку она допустила во время приземления с акселя в три с половиной оборота. После этого Валиева чисто исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

После завершения выступления фигуристки зрители приветствовали ее стоя.

В случае попадания Валиевой в первую тройку в одиночном катании церемонию награждения отменят. Такое решение накануне принял исполком Международного олимпийского комитета.

Причиной стала положительная допинг-проба, обнаруженная у россиянки в конце декабря на чемпионате России по фигурному катанию. После этого случая Российское антидопинговое агентство временно отстранило спортсменку от соревнований, но фигуристка оспорила это решение.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный союз конькобежцев обратились с апелляцией в Спортивный арбитраж с требованием отменить разрешение Валиевой участвовать в Олимпийских играх. Но судья встал на сторону спортсменки и сохранил ее право на участие.